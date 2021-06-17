美國聯邦眾議院民主與共和兩黨議員本週將提法案，以提升美國對台灣支持，這是美國國會採取強硬立場對抗中國的舉措之一。

路透社指出，眾院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）亞太小組領袖民主黨籍貝拉（Ami Bera）及共和黨籍夏波（Steve Chabot）將提出「台灣和平與穩定法案」(Taiwan Peace and Stability Act) ，在「外交、經濟及實質環境上」支持台灣。

貝拉在電話訪問中表示：「希望我們能在眾院議席上，透過兩黨共同支持的方式通過一些事。我認為，這是我們有望同聲共氣的領域。」

貝拉表示，他預期這項台灣法案很大部分將納入「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act）。

「確保美國全球領導地位及參與法案」是由眾院外委員會主席米克斯（Gregory Meeks）上月提出的全面性法案，用以因應中國競爭。

聯邦參議院8日以68票對32票通過「2021美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act of 2021, USICA），將以約2500億美元提升美國對中國競爭力，包括大力支持半導體與通訊裝備。

眾議院領袖目前仍未打算表決「2021美國創新及競爭法」，而是由眾院委員會自提法案。法案在眾議院全院通過後，再與參議院的提案整合，尋求在兩院通過後成為正式法律。這個程序預料將花上數週時間。

儘管若干國會鷹派議員要求明確承諾在中國攻擊時捍衛台灣，但眾院提出的「台灣和平與穩定法案」並不主張改變美國長期以來的「戰略模糊」立場。

拜登政府也反對這種改變。

「台灣和平與穩定法案」強調穩定的重要性，要求拜登政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作。

貝拉表示，儘管關切台灣問題，但美國不應對北京釋出支持台灣獨立的訊息，「我們最不希望的，就是中國曲解美國和世界過去運作一直非常好的一中政策的承諾」。

拜登政府反對這樣的改變，但在台灣面臨中國更大壓力的同時，承諾加深與台灣的非正式關係。

法案也要求美國機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。法案承認台灣對國際社會有重要貢獻，並要求拜登政府提出讓台灣「有意義參與國際組織」的策略。