美國防長奧斯丁日前首次在東盟防長視訊會議上與中國防長魏鳳和同場交鋒，奧斯丁在會議上提到「中國在南海行為違法」，魏鳳和則回應「捍衛國家核心利益堅定不移」。

曾多次試圖以美中國防熱線聯繫中方未果的奧斯丁，不久前才發出抱怨，指稱中方不接電話，使得美中軍方防止衝突的溝通機制完失效。不過中方事後回應稱，奧斯丁的對口應是中國防長魏鳳和，但卻指名要與中共軍委副主席許其亮對話，此一要求於體制不合。因此，自奧斯丁上任以來，兩國防長對話一直未能實現。

不過日前在東盟防長視訊會議上，奧斯丁倒是與魏鳳和共同出席會議，同時在議題上也發生意料中的言辭交鋒。據《美國之音》指出，美國防長奧斯丁16日出席東盟防長擴大會議的視訊會議時，在場的與會者包括中國防長魏鳳和。

美國防長奧斯丁日前在東盟防長視訊會議上指控中國「在南海行為違法」。（圖／推特@KhathrinW)

五角大廈在一份聲明中說，奧斯丁通過視頻與東盟各成員國以及東盟對話夥伴國的國防部長們會面，闡述了拜登政府對印太地區的願景，強調了盟友與夥伴應對安全挑戰的重要性。

聲明說，他還特別提到了中國在南海的違法行為，並敦促緬甸軍方改變路線。

菲律賓國防部也在會後發表聲明說，擴大會議參與國的國防部長們在會上表達了對中國《海警法》應用在南海的憂慮，並強調了航行自由和早日完成《南海行為準則》的重要性。

日本防衛省在一份聲明中說，防衛大臣岸信夫在會上強調中國的《海警法》絕不能用來損害其他有關國家的合法利益。

大陸國防部也發佈新聞稿稱，防長魏鳳和在會議上表示，中國堅定不移做世界和平的建設者和國際秩序的維護者，但中國的國家利益必須得到充分尊重和維護。他說，在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

大陸防長魏鳳和在東盟防長擴大會議上表示，在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。（圖／中新社檔案照片）

報導指出，中國今年公布的《海警法》授權中國海警可以在自稱擁有主權的海域內對外國船隻動用致命性武力，這項海警法曾引起日本和美國政府的強烈批評和擔憂。

本次東盟防長擴大會議的非東盟成員國包括澳大利亞、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯、美國和中國。