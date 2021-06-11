法國總統馬克宏當地時間10日表示，北大西洋公約組織（北約，NATO）須要明確戰略重點，了解敵人是誰，而中國並非北約的優先考慮對象。

路透報導，馬克宏當地時間10日在記者會上表示，「我們須要知道我們的敵人是誰，在哪裡。」他認為，北約須要制定針對俄羅斯的戰略，而中國不應該成為北約的優先考慮的對象。

馬克宏指出，在俄羅斯「發動入侵、網路攻擊或恐嚇」的時候，要讓俄方感到北約非常頑強，同時也能考慮到歐洲的地理情況。

北約峰會將於6月14日在布魯塞爾舉行，美國總統拜登將出席會議。澎湃新聞引述俄羅斯衛星通訊社報導，此次北約峰會預計將討論針對俄羅斯的新戰略方向，俄副外長亞歷山大．格魯什科8日表示，俄方將關注北約峰會的結果。

近期，俄羅斯與北約的關係持續緊張。據英國廣播公司（BBC）6月2日報導，俄羅斯國防部長紹伊古表示，北約在俄西部邊界的軍事活動正在增加，俄方將沿歐洲邊界加強軍力部署。