周三美國聯準會大幅調升今年的通膨預期，並提前了自疫情爆發以來首度升息的時間表。不過，該央行並未表明何時將開始削減其激進的購債計畫，儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）坦承決策官員確實在會議上討論了這個議題。

鮑爾在會後記者會上表示，各位可以將我們這次的會議視為一次「討論該討論什麼」的會議。這句話讓人回想起一年前他在所做的聲明中表示，聯準會「不會考慮升息的考慮」。

正如市場普遍預期，負責決策制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過，將央行基準短期借款利率維持在近零水準不變。

但決策官員們表示最早可能在2023年開始升息，較今年3月預測的「至少要到2024年才會升息」提前了一年。所謂的個別成員預測「點陣圖」（dot-plot）顯示2023年可能升息兩次，調幅各為25基點。

儘管聯準會將今年的整體PCE通膨預測調升至3.4%，比3月份的預測高出整整一個百分點，但會後聲明仍然表示通膨壓力是「暫時的」（transitory）。

此前公布的美國5月消費者物價指數創下約13年來最大年漲幅，5月生產者物價年漲幅創下近11年來新高，使通膨預期升溫。

即使上修了今年的通膨預測，但決策委員會仍然相信就長期而言，通膨率將趨向於央行設定的2%目標。

聯準會將2022年PCE通膨預測由2%調升至2.1%，2023年通膨預測由2.1%調升為2.2%，較長期而言，通膨預測維持不變，仍為2%。

鮑爾在會後記者會上表示，我們的預期是現在這些高漲的通膨數據將會減弱，他並提醒不要過度解讀點陣圖，因為就未來利率走勢而言，它「不是一個非常好的預測工具」，他並表示升息是很久以後的事。

但鮑爾也表示，與重啟經濟相關的一些情勢發展，確實提高了通膨比我們所預期更高、更持久的可能性。

他表示，聯準會實現就業和通膨雙目標的進展比預期要快一些。他特別指出經濟成長正急速反彈，使聯準會現在預估2021年國內生產毛額（GDP）將成長7%，「這樣快速的增長多反映出經濟活動持續從谷底反彈，而受疫情影響較大的部分雖仍疲軟，但已顯現改善跡象」。

央行官員將美國今年GDP預測從6.5%上修至7%，但維持失業率預測不變，仍為4.5%。

聯準會最新發布的政策聲明，亦緩和了自新冠危機爆發以來一些聲明裡的用語。自去年爆發新冠肺炎疫情後，FOMC曾表示，這場大流行病將給美國和全世界人類與經濟帶來巨大的困境。

而其周三的聲明則表示，新冠疫苗接種已取得進展，經濟活動和就業指標皆已增強，雖然最受疫情衝擊的領域仍然疲軟，但已出現改善跡象。

鮑爾坦承，聯準會儲官員確實在這次的會議上「討論了」購買資產計畫和通膨與就業目標取得進展之間的相關性，在未來幾個月也將繼續這樣做。

市場緊盯著FOMC可能調整其公開市場操作的可能性。透過這些操作，央行為金融機構提供短期資金。該決策委員會周三將超額準備金利率（IOER）提高5個基點，為0.15%，並將隔夜逆回購利率將從零調升至0.05%。

此外，FOMC另宣布與全球央行的美元互換額度將延長至年底。這項貨幣計畫是聯準會為了維持全球市場流動性，最後僅剩的Covid時代舉措之一。