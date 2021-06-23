美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二表示，不會先發制人的升息，且對就業市場前景抱持樂觀態度，美國股市早盤小幅開高，4大指數盤中狹幅震盪，那斯達克指數昨收盤價創新高，23日早盤小漲0.3%續創高；特斯拉勁揚23.38美元，上漲3.75%。

截至23日台北時間21點49分，道瓊工業指數上漲25.89點或0.08%，暫報33971.47點；那斯達克指數上漲49.12點或0.34%，暫報14302.39點；S&P500上漲6.75點或0.16%，暫報4253.19點；費城半導體指數上漲17.71點或0.56%，暫報3203.14點。

5大科技巨頭齊揚，電動車大廠特斯拉汽車上漲23.38美元或3.75%，暫報647.09美元；亞馬遜上漲8.80美元或0.25%，暫報3514.24美元；台積電ADR上漲3.04美元或2.66%，暫報117.37美元；聯電ADR上漲0.29美元或3.17%，暫報9.44美元。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）周二出席國會聽證，表示對就業市場的前景持樂觀態度，並透露不會因為市場疑慮，而先發制人的升息，將有耐心的依實際數據來定奪；此外，針對議員質詢是否會再度上演1970年的惡性通膨，鮑爾斬釘截鐵地回應，「絕對不可能」。

電商龍頭亞馬遜（Amazon）為期48小時的Prime Day會員日於周一開跑，首日銷售業績表現亮眼，在頭24小時內，於美國線上銷售總額高達56億美元，較去年成長8.7%；有分析師預估，今年Prime Day會員日總銷售額約落在95億至120億美元區間，有望創下活動歷史銷售紀錄。