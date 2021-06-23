聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二重申，美國央行將促進就業市場「廣泛且全面」復甦，不會僅基於通膨即將到來的擔憂而過快升息。此外，他也強調，基於聯準會對價格維穩的承諾，美國「非常、非常不可能」重演1970年代式的通膨。

鮑爾周二在美國眾議院小組委員聽證會上表示：「我們不會因為我們擔心可能出現通膨，就先發制人地調升利率，我們會等待實際通膨或其他失衡的證據」。

近來物價上漲已將美國的消費者物價指數（CPI）推升至13年高點。該小組委員會中的共和黨人，拿出說明培根、二手車等消費品價格飆升的圖表指出物價上漲已經失控。

俄亥俄州共和黨眾議員Jim Jordan在提到聯準會必須確保就業最大化和價格穩定的職責目標時表示：「現在我們的就業不穩定，且通膨升高，必須採取一些行動」。

但鮑威爾表示，最近通膨高漲的數據並不能說明經濟普遍吃緊而必須升高利率，他提到經濟從這場大流行病中解封，帶來了商品和服務需求急升，但供應陷入瓶頸的「完美風暴」。

鮑爾表示，這些物價壓力應該會自己緩解下來。

他並承諾在制定未來的貨幣政策時，聯準會將把注意力集中在廣泛的就業市場統計數據上，包括不同種族和其他群體的就業情況。鮑爾對眾議院新冠狀病毒危機小組委員會表示：「我們不會只看失業的總體數據，我們將研究各種衡量指標......這是我們能做的最重要的事，以確保能更加充分地共享經濟復甦的好處」。

而在面臨共和黨人要求他表態經濟是否將重演惡性通膨時，鮑爾表示，美國「非常、非常不可能重演1970年代式的通膨」，因為央行將堅守其維持物價穩定的承諾。

在上周召開的決策會議上，聯準會官員預期他們最早可能在2023年升息，較先前預估的時間點提前一年。

當時鮑爾在會後記者會上表示，聯準會將開始討論何時削減每月1200億美元的購買資產規模，但他也表示，經濟距離「重新招聘取得進展」還有一段很長的路要走。

聯準會曾表示，在做出任何政策改變之前，聯儲希望看到「重新招聘取得進展」，鮑爾的發言顯示聯準會實際改變政策的時機仍然懸而未決。但聯準會的基調和預測上的變化仍令市場大感意外，投資人正密切關注聯準會是否將避談其就業市場的承諾。