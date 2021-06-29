比特幣上周一度跌破3萬美元，價格低迷不振，豈料近期漲勢強彈，站上3.6萬美元，有專家大膽預測，在區塊鏈變革創新之下，且通膨高漲的隱憂不斷，數位資產的價值儲存比以往更加強大，料比特幣今年底上看5萬美元的目標價。

比特幣自4月中旬約6.4萬美元的高位一路滑落，迄今下跌了近50%，價格幾近腰斬，上周更一度跌破3萬美元，隨即也引來許多本就不看好虛擬貨幣的知名投資人重申比特幣的投機性，但也不妨有許多堅定的支持者出來信心喊話，希望能重振比特幣的頹勢。

《雅虎財經》報導，金融諮詢公司deVere Group執行長Nigel Green指出，隨著虛擬貨幣遭逢重挫，厭惡虛擬貨幣的投資人，大肆的打擊數位資產，但明智的投資人並不會被目前的震盪嚇倒，對未來長期的走勢依然充滿信心。

投資公司BTIG Strategy策略師Julian Emanuel於報告中指出，儘管美國和其他地區因監管機構等不確定性猶存，但BTIG和其他FinTech等團隊仍對數位資產十分看好，在區塊鏈變革創新的力量之下，基於日益高漲的通膨隱憂，數位資產的價值儲存比以往更加強大。

因此BTIG重申比特幣今（2021）年底5萬美元，以及虛擬貨幣「二哥」以太幣5千美元的目標價，且趁此時的深跌，買進虛擬貨幣增加自己核心持倉。

截至29日台北時間22點23分，比特幣價格上漲1870.1美元或5.46%，暫報36151.4美元。