台北市議員苗博雅日前在政論節目指「全台縣市陪雙北坐牢」，招來許多罵聲。國民黨副秘書長李彥秀昨(16日)在臉書痛批，「中央官員宣稱萬華是破口、台北市民代宣稱全國陪雙北坐牢，這樣的說法，只有一個目的，就是否認政策錯誤」。

李彥秀在臉書提及，病毒威脅下，病毒才是共同的敵人，這樣的話說來輕鬆，但是各式各樣的小動作，大家的互信越來越低，疫情指揮中心的疫苗配發數量，引發爭議，刻意利用疫苗施打作為造神大內宣，同樣令人看了搖頭，「苗議員在政論節目上的發言，更是直接拆穿假團結，真鬥爭的心態。更令人難過的是，這位發言的民代，還是台北市的民代」。

李彥秀直言，「中央官員宣稱萬華是破口、台北市民代宣稱全國陪雙北坐牢，這樣的說法，只有一個目的，就是否認政策錯誤，企圖把3+11的錯誤政策甩鍋給無辜萬華人、無辜的台北市民、無辜的新北市民」。

李彥秀更呼籲好好防疫，勝過口水，議員如果有氣力上節目做政治攻擊，不如好好關心選區內的醫護需求，好好關懷選區內長輩施打疫苗，是否有需要協助的地方。關於此事，苗博雅昨先是出面表示，自己的話被斷章取義，深夜也在臉書表示，絕對不是在批評市民，她也要對看到媒體標題，感到驚嚇、害怕、生氣的市民朋友們說聲抱歉，「我的訴求就是台北市政府要做好防疫基本功，絕對不是責怪市民朋友」。