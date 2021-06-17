美國總統拜登繼出席七國集團(G7)峰會和北約峰會之後，其歐洲之行的重頭戲是會晤俄羅斯總統普丁，但至今尚未與最主要競爭對手習近平會面。國際政治戰略專家分析稱，拜登此舉是藉美俄峰會試圖打破俄中聯合抗美的格局，把半世紀前冷戰時期拉攏中國對抗蘇聯的戰略，轉向拉攏俄羅斯來對抗更強大的對手中國。

《美國之音》指出，過去一周，歐洲成為世界舞臺的中心，拜登出席G7與北約峰會，最後還舉行一場美俄高峰會，連續2周抓住國際媒體的目光，並成功地讓2大集團將中國列為競爭對手與系統性挑戰，最後在拜登與普丁高峰會中也讓中國成為主要議題。北京則透過大使館發表聲明，指責美國等國家「搞小圈子」、「集團政治」、「險惡用心」。

從戰略的角度來看，離間中俄關係是美國的上策，這是傳統權力平衡的邏輯，像三國演義一樣，但要改善美俄關係很不容易。（圖／美聯社）

艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正分析稱，中俄相較，美國取其弱者結盟。50年前冷戰時期，美國選擇了中國。現在俄羅斯國力衰退，在中國的專制威權面前，美國就選擇了俄羅斯。

他說，北約重新肯定對盟邦的安全保障，並首次提及中國是「系統的挑戰」。習近平上任以來的作為，對西方國家來說是專制威權勢力的大反撲，而且要重寫世界遊戲規則。美國國力衰退，川普單打獨鬥方式已經不行，拜登就換個「打群架」的方法。從權力政治角度來看，打群架要和比較弱的一方來結盟，50年前季辛吉找比較弱的中國結盟，現在則找國力衰退的俄羅斯來結盟，因為現在主要的、長久的威脅是中國。

王維正認為，G7峰會涉及到許多國家，唯獨沒有中國，這不能用孤立中國的概念來簡單概括，這是世界各國志同道合的選擇，是在民主與專制兩種體制間的選擇。

西密西根大學政治學教授王元綱則表示，從戰略的角度來看，離間中俄關係是美國的上策，這是傳統權力平衡的邏輯，像三國演義一樣，但要改善美俄關係是很不容易的。國際上沒有永久的朋友，只有永久的利益。歷史上中俄兩國是敵人，冷戰的時候中蘇交惡，那現在是朋友並不表示未來還是朋友。目前中俄兩國的利益是一致的，所以俄羅斯是不大可能會出賣中國。但是如果中國繼續強大，對俄羅斯態度可能會有變化，俄中邊界的磨擦也會升高，例如西伯利亞湧入大量中國人的問題，如此俄羅斯境內反華聲浪可能就會高漲，未來倒向美國也不是沒有可能的。