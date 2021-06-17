近日不斷有日媒放出消息，指出全球晶圓代工龍頭台積電預計前往日本設立晶圓代工廠，並有機會與大客戶Sony位在的熊本縣興建，最新日媒再度報導，日本三菱電機（Mitsubishi Electric）正考慮與台積電合作，三菱電機社長衫山武史也在受訪時暗示，很有可能找上台積電合作生產功率半導體。

《日經新聞》日前報導，由於日本執政黨高層呼籲拉攏台積電等台灣半導體巨頭產業合作，台積電目前正在考慮日本政府提議，在日本興建一座晶圓代工廠，同樣位於熊本地區。日本企業2020年占台積電全年營收約4.7%，並以獨資方式擁有該廠區，避免發生衝突。

據日媒《Sankei Biz》報導，近來傳出台積電將在熊本興建半導體工廠，衫山武史面對提問，指出台積電可能的選址與該公司的工廠、研發中心相當接近，認為與台積電合作生產是相當有可能的。

早在今年2月，台積電就宣布斥資約186億日圓赴日設立100%子公司，用來進行3DIC材料研究，最近日本政府宣布將半數補助台積電赴日投資。這也是最近1年，台積電明確透露赴日投資的消息，截至近期，日媒不斷傳出台積電赴日設廠消息，台積電僅回應不評論市場消息，至今尚未承認或否認赴日設廠。

面對日本政府近期對於本土半導體供應鏈強化、強化經濟安全等政策，衫山武史認為在日本建立半導體生產是必要的，希望能促進採購機制強化。

在全球景氣復甦下，包括車用晶片、電源控制等功率半導體應用需求大增，三菱電機製造與研發電力控制用的功率半導體，三菱電機在熊本、福岡各有半導體生產工廠、研發中心，並在看好未來需求大增下，去年收購夏普在廣島的工廠，今年秋季打算投入前端製程生產線。

若三菱電機真的打算與台積電合作，位在熊本的前端製程生產線，可能交付台積電進行前端製程的表面加工程序。