日本人奧西克彥在台南開台日交流服務公司，受到疫情影響，受到不小衝擊，但他雖然擁有永久居留證，卻因不具台灣國籍身分，無法得到政府紓困救助，台南市長黃偉哲獲悉，允諾將反映給中央，希望外國朋友在異鄉不要變成紓困孤兒。

台南市日本人協會理事長野崎孝男指出，許多「台灣人配偶的外國人」或「有永久居留證的外國人」，儘管住在台灣很久，也和台灣人一樣納稅，但受限紓困條件需有「中華民國」國籍，所以申請不到補助。他說，近期接獲不少類似詢問，他認為，若台灣政府能給予外國人幫助，將更有助於提升台灣國際形象。

奧西克彥在台南待了快10年，主要從事留學代辦、打工度假的業務，疫情期間，台灣人不能去日本，日本人也不能來台灣，不管是留學或交流都停擺。他說自已現在僅能接一些翻譯工作，收入少了一半以上。

黃偉哲表示，很感謝日本捐124萬劑疫苗給台灣，有後續的一個思考，一劑疫苗抵千金，在患難時候才能看出誰是真朋友，台灣也理應要給予適度幫忙，他會把問題反映給中央，日本給台灣這麼大的協助，台灣適時幫助日本僑民，也是應該的。

黃偉哲說，這一波服務業衝擊比較大，從事服務業的外國朋友，不管是做文創、做餐飲的，都受到很大壓力，他願意也希望給中央反映，在紓困的部分也能夠網開一面，考量日僑在台灣在這第二個故鄉，也不要變成紓困孤兒。