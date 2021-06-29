台南市政府準備一車防疫物資感謝屏東枋山農會。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

致贈物資內容包含口罩10000片、消毒水1000瓶 英雄麵20箱、新市毛豆麵2箱。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局專委吳俊傑（右一）率隊致贈物資給屏東枋山地區農會總幹事陳德慶（左二）。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

屏東縣枋山農會因Delta變異株病毒芒果遭退單，所幸各界伸出援手，因禍得福速搶購一空，改呼籲民眾改支持台南芒果。台南市長黃偉哲強調，台南與屏東是患難與共的兄弟縣市，這正是同島一命的精神詮釋。

近日屏東發現感染新冠肺炎Delta變異株病毒案例，傳出枋山當地芒果遭大量退訂，經大批消費者聲援，芒果訂單一天之內額滿，農委會與枋山農會呼籲民眾改支持即將進入盛產期的台南芒果。

黃偉哲感謝枋山呼籲民眾改訂台南芒果，市府由農業局專委吳俊傑率隊，與官田區農會總幹事林定億、南化區農會總幹事溫進添等整備1萬片口罩、1000瓶消毒水、20箱英雄麵及2箱新市毛豆麵等贈給枋山農會，透過防疫互助，希望枋山早日回歸正常生活。

農業局長謝耀清表示，台南芒果種植面積全台第一，今年產量較去年增加約2成。受到新冠肺炎疫情影響，行銷活動被迫停辦，玉井、大內果菜市場等實體市場人員受到管制，攤販、行口進駐減少。

謝耀清說，6月下旬至7月為台南芒果盛產期，今年3月至5月受乾旱影響，小果比例較往年多，但是口感、香氣及品質皆優於往年。歡迎民眾踴躍訂購。芒果訂購資訊可上農業局網站查詢。