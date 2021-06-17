指揮中心今天表示，15日全國開打疫苗，只有5個縣市是以75歲以上，其餘縣市都是以85歲以上長輩接種為主，陳宗彥表示，國內疫情去年到現在75歲以上長者死亡率22.7%。

指揮中心發言人莊人祥表示，這次新增9例疑似AZ疫苗接種後死亡通報，加上先前兩例目前共有11件通報進來。

最高是97歲，另外有一例是50多歲，大多數都是80多歲，根據日本統計，長輩接種後，疫苗街中後死亡數量通報會增加。

莊人祥說，利用持續性監測自然死亡率，109年統計資料，國內113萬民眾接種AZ疫苗，其中17萬人是75歲以上長者，目前不良事件通報系統收到11例死亡報告，其中8例是85歲以上長者，多數有慢性疾病。

莊人祥說11案中，有兩人經過司法相驗解剖，有一案是之前說明過，有所謂動脈阻塞性心血管疾病、急性心肌梗塞，另外還有一個南部，昨天剛解剖完，也是動脈硬化心血管疾病，解剖後發現三條動脈阻塞。說明跟自己潛在病史較有相關。

莊人祥表示，有關疫苗接種後死亡，有時序性相關，但因果相關部分還要後續釐清，目前沒看到打疫苗後死亡是疫苗所造成，未來會對這些個案，家屬若有疑義可以申請預防接種受害救濟。

莊人祥表示，自然死亡率109年的資料中，75歲以上人口有143萬，而同年度死亡人數是95000千人，可以得知在沒有接種疫苗的情況下，預期每天都有200多位75歲以上長者死亡。

莊人祥表示，是否考慮讓有嚴重慢性病年長者優先施打疫苗，莊人祥表示，各國施打新冠疫苗時，都有發生類似的問題，針對是高齡長者施打，不管是AZ、BNT或是moderna，結果都會類似這樣，主要是高齡長者，他們在過去一年中，平均每天就有可能在一定比例的人死亡，要特別注意的是，整個接種過程中，醫師評估協助長者身體狀況後再作進一步接種。

莊人祥表示，昨天單日接種疫苗約14萬劑，和前天差不多，目前為止沒有看到緩打潮。

若和其他國家來比較的話，台灣是否有比較高，莊人祥說，初步了解，英國接種BNT後共有406人死亡，接種AZ後共863人死亡，但他強調，都要去看這些死亡年齡層跟打的母數是多少，現在只看到分子。至於日本接種AZ後死亡的統計，他說會再去了解。