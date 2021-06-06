針對美國持續出現將「戰略模糊」轉變為「戰略清晰」的呼籲，美中台分析人士稱，對台轉為戰略清晰等於是改變現狀，這不僅涉及美國本身，也涉及日、韓、印、澳等美國盟友，但這些盟友根本沒有準備好要改變這種現狀。台海變局的主動權很大程度掌握在中共手中，只要中共不加劇改變現狀，美國就不太可能主動清晰化。

由香港中文大學出版的英文期刊《中國評論》（The China Review）本期刊登台灣政治大學外交系副教授吳崇涵就美國是否維持「戰略模糊」的文章，文章分析指出，1992年至2019年歷屆美國總統在對台軍售後的發言，都會聲明繼續維持「一中政策」，這是一種戰略模糊很重要的表現。

吳崇涵在接受《美國之音》訪問時表示，美國歷史上一向採取戰略模糊，一旦轉為戰略清晰，就等於是改變現狀。這不僅涉及美國本身，連同它的盟友，包括日本、韓國、澳大利亞、甚至印度，也都要跟著轉變，但問題是：他們準備好了嗎？

吳崇涵說，「他們沒有準備好，也沒有人真的要準備。」這不是美國想要看到的局面，美國自己也不想深陷台海戰爭的泥淖中。

報導說，今年的美國與韓、日的峰會上都發表維護台海和平穩定的聲明。美國芝加哥全球事務委員會(Chicago Council on Global Affairs)的民調顯示，直至2020年，支持美國出兵台海的民意上升至41%，較2019年上升3個百分點。但是，如果台海戰爭真的爆發，美國和其盟友是否真會派兵，仍存在諸多爭論。

吳崇涵認為，主張戰略清晰的人錯估了一點，台灣在國際關係上不是美國的核心利益，美國如果改變戰略模糊，等於是把整個《台灣關係法》與3個公報和台海穩定往深水區推。「一中政策」跟「戰略模糊」是維持亞洲安全的定海神針，一旦改變，就是打開潘朵拉盒子，回到現實主義的強權爭奪，衝突與戰爭會相繼而來。

分析人士表示，唯有台海形勢極度惡化，美國與盟友都準備好派兵，美中關係走向熱戰，以及台灣價值提升為美國最高核心利益，這四大關鍵前提都得到滿足，美國才可能會改變戰略模糊，走向清晰。

上海東亞研究所助理所長包承柯受訪時表示，有關戰略模糊與清晰的辯論最終還是要回到「一個中國」的框架中討論，此一框架是二戰之後的國際秩序所決定，如果美國放棄「一中政策」，就等於放棄了誠信，而誠信是美國對世界應盡的責任，否則就會導致戰爭。

包承柯表示，雖然中國在軍事上具有局部區域優勢，有機會打贏台海戰爭，但終究是兩敗具傷。美國是否有這麼大的信心去承擔這麼大的戰爭成本？台灣是美國戰略利益的核心部分嗎？這就是它所面臨的問題！

《美國之音》引述不具名的分析人士說，台海變局的主動權很大程度掌握在中共手中。只要它不挑釁，不加劇改變現狀，美國就不太可能主動清晰化。畢竟，台海戰爭攸關美國世界霸權的存續，一旦美國採取主動的戰略清晰戰略，就說明局勢已極度惡化。就目前形勢來看，尚未走到這一步。

(中時新聞網)