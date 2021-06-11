空軍戰管部隊。（示意圖／資料照片）

對於空軍作戰指揮體系出有袍澤弟兄染疫，中華戰略學會研究員張競受訪時指出，各界擔心空防指揮作戰能量將受到影響，空防安全將產生空隙使國家安全受到威脅，其實都是過度渲染，太看輕空軍應對狀況之緊急處置能量。

張競指出，空軍作戰指揮管制作業體系，不論是雷達陣地、通信節點、指揮管制中心或是機動雷達，再加上機動指揮管制作業編組，都是秉持「狡兔有三窟、洞洞挑大樑」建軍備戰指導原則，來設計整個作業體系。因此某個作業單元有數位袍澤染疫，其他作業體系立刻就能無縫接軌跟進作業，國人絕對不用擔心。

張競強調，空軍作戰指揮管制作業體系，戰時不但要面對敵防運用導彈驟然發起突襲，產生數十人以上人員傷亡裝備毀損打擊，更要防範敵方派遣特種部隊進行「斬首突擊」與「割腦破壞」，所以透過「硬體備份、作業重疊、指揮彈性」等多項原則，來建立作戰指揮管制作業體系，被不明狀況人士胡扯到會有空防危機，對空軍袍澤來說，真是太不公平。

張競駁斥說，空軍就戰管部隊來說，演練裝備失能、人員傷亡、電源中斷等應變課目，然後將指揮權責從容有序移交，甚至在空中幾十架戰機移轉接替管制，繼續執行任務，根本就是經常演練項目，只有外行人才會認為某個陣地或指揮所有人染疫，就會讓空防失序，這實在低估空軍因應遭受戰損應變能力。

張競呼籲國人支持信任國軍，空軍不會因為幾位袍澤染疫就要被迫讓空防生意打烊。國軍就算有袍澤染疫，繼續24小時照常營業，服務不打折扣，請國人安心在家吃粽子，避免外出注意防疫，空防不會有任何問題。

(中時新聞網)