富旺國際（6219）搶搭軌道經濟商機，規劃砸下30億重金、在高鐵台中站商業特區打造一座複合性百貨商城，目前正在進行線上招商。富旺今日早盤開紅盤、股漲逾1%。

富旺看準高鐵台中站是中台灣唯一擁有三鐵共構站區，去年疫情時期單日平均進出仍超過5萬人次，是全台旅運量第二大的車站，加上捷運綠線G17站為台中第一條捷運線的起站，串聯台中市區的人潮與商機，今年5月中，以2.01億元投標取得高鐵台中站新高鐵段約5,429坪的土地使用權，租賃期間最長可達30年，正式插旗台中高鐵商業特區，這也是富旺首度跨足商用不動產領域。

富旺總經理林宗毅表示，初步規劃將打造結合餐旅、辦公大樓、商場、休閒娛樂等複合性百貨商城，搶搭中台灣軌道經濟商機，總投資額初估達30億元，力拼2023年試營運，目前經營團隊正在進行線上招商、向國內外知名廠商招手！複合性百貨商城可望成為富旺穩健成長的小金雞，挹注未來整體營運長期成長動能。

(工商 )