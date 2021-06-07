台塑四寶公布5月營收，受惠國際油價走升，台塑化為四寶中唯一5月營收雙增，台塑、南亞、台化則都相較去年同期出現大幅度成長，年成長幅度落在8成附近，台塑單月營收也創下歷史同期新高。

台塑(1301)5月合併營業額243.47億元，創歷史同期新高，與4月相當，相較去年同期成長81%，台塑表示，因4月EVA廠設備檢修，產量減少，5月生產正常，加上大陸太陽能封裝膜需求強勁，因此，5月EVA銷售量比4月增加0.6萬噸，影響營業額增加4.6億元。另外，去年上半年受新冠肺炎疫情影響，石化產品價格大幅下跌，然而自去年下半年起疫情趨緩，加上今年美國德州石化重鎮遭暴風雪侵襲，國際石化產品市場供需失衡，缺貨效應持續發酵，推升石化產品行情， 5月各產品價格比去年同期上漲，幅度介於32~171%。

南亞(1303) 5月合併營收344.8億元、月減幅1.2%、相較去年大幅成長77.59%，南亞表示，5月各項產品營運維持良好，營收較4月減少，係因環氧樹脂客戶調節採購進度，減少5月購買量，以及EG售價略為下跌所致，至於銅箔基板、聚酯產品營收則為增加，其他產品大多持平。

台化(1326)5月合併營業額321.35億元，月衰退2.8%、年成長78.4%，台化表示，5月營收相較4月小幅衰退，主要是因為PX與混合二甲苯加工價差縮窄，ARO-3廠PX減產降低損失，且ARO-2廠7~8月安排定檢，必需備庫存，PX及BZ減少銷售量，合計影響3.8億元；PTA在5月部份外銷訂單延後至次月交運，影響3億元；SM安排5月定檢，產銷量減少，影響2億元。

台塑化(6505) 5月合併營業額529.26億萬元，月增加13.7%、年增加106.1%，台塑化表示，5月原油平均煉製量38.2萬桶/日，比4月平均煉製量34.4萬桶/日、增加3.8萬桶/日，合計產品總銷售量1439.8萬桶，比4月增加250.5萬桶，售價部分，5月產品平均售價75.7美元/桶，比4月增加3.2美元/桶，主要係5月杜拜原油比4月上漲3.4美元/桶所致。至於烯烴事業售價上，5月乙烯、丙烯受市場供給吃緊影響，平均售價比4月分別增加8美元/噸、21美元/噸；丁二烯則受市場供給增加影響，平均售價比4月減少47美元/噸，全產品平均售價比4月增加21美元/噸。

(時報資訊)