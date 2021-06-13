美國擬維持對伊朗制裁政策、北半球進入夏季用油旺季，紐約NYMEX、歐洲布蘭特原油雙雙突破70美元價位，續創波段新高，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格各調漲0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29元、98無鉛汽油每公升31元、超級柴油每公升24.7元。

此外，台塑化14日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升31元、超級柴油每公升24.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶69.45美元上漲至70.70美元，臺幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為1.48％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.6元及1.3元皆由中油吸收。

石油需求樂觀激勵，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月10日收盤上漲0.5％，每桶70.29美元，再創2018年10月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.4％，成為每桶72.52美元，續創兩年來新高。

石油輸出國組織（OPEC）最新月報認為，下半年石油需求將強勁復甦，2021年下半年的石油消費量將較上半年增加約500萬桶/日。OPEC+已恢復一年前因疫情而停產近40％產量，並將於7月10日開會討論恢復剩餘產量。報告預估，下半年國際油市對OPEC的原油日均需求量將達到2,900萬桶，而OPEC的5月日均產量僅為2,546萬桶。