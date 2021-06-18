豐興條線盤價每公噸調漲500元 連三個月漲 10:432021/06/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興開出006輪條線盤價，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤，同時，直棒產品附價每公噸也上調500元，另外，小眾市場的盤方鋼、直方鋼與扁鋼附價每公噸上漲300～500元。 中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興也於昨日開出線材盤價。結果，各產品基價都上調500元，為連續3個月開高盤走勢。 矽晶圓現貨再漲 兩大外資齊讚指標股 陸港觀盤－大宗商品價揚 衝擊陸企獲利 #豐興 #盤價 #上調 #條線 #基價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球晶、合晶 外資調升目標價 04:102021/06/18 財經要聞 人民幣中間價調貶220點 10:002021/06/17 財經 《商情》運價堅挺 BDI指數連6漲 09:442021/06/17 財經 金價承壓 預料本周將創一年多來最大跌幅 10:402021/06/18 財經 光電公會五大建言批模組廠毀約喊漲 04:102021/06/18 財經焦點 文祿之役與慶長之役 08:302021/06/18 歷史 防疫策略失控 疫苗採購不力 公衛體系的歷史性災難！500條人命 陳時中：台灣死亡數沒國外嚴重 04:102021/06/18 焦點要聞 川普對台軍售 僅M109A6自走砲未公告 04:102021/06/18 政治要聞 鄭文燦加場打疫苗 里長怨吃不消 04:102021/06/18 地方新聞 《櫃買市場》2股1債今起預收款券 元大投信債券ETF指數資格認可通過 08:192021/06/18 財經 綠界 榮登興櫃第一千金 04:102021/06/18 財經要聞 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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