豐興開出006輪條線盤價，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤，同時，直棒產品附價每公噸也上調500元，另外，小眾市場的盤方鋼、直方鋼與扁鋼附價每公噸上漲300～500元。

中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興也於昨日開出線材盤價。結果，各產品基價都上調500元，為連續3個月開高盤走勢。