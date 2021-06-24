美系外資在最新報告中表示，看好旺宏(2337)受惠NOR Flash價格趨勢，因此調高旺宏評等，由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由原先的41元調高至55元；同時調高今明年營收、獲利預估。

美系外資指出，NOR Flash產業走強，旺宏今年第2季營收有望年增加2成，且此動能可持續到明年。

美系外資表示，旺宏受惠NOR Flash客戶在高端產品需求，且在供需吃緊下，NOR Flash產業仍處於向上周期，加上記憶體價格趨勢將可持續到今年下半年，預估2020年至2022年每股盈餘年複合成長率可達30%，調高旺宏2021-2022年營收15%、23%，同時調高每股盈餘預估30%、45%；每股盈餘分別由原先預估3.34元及3.71元調高至4.45元及5.43元。

旺宏在上季法說會時，雖不評論平均銷售價格的趨勢，董事長吳敏求表示，目前市面上的氛圍，客戶只要拿到貨，價格就不再堅持，今年公司營運會一季比一季好。

旺宏第一季小幅認列存貨跌價損失4800萬元，預計存貨跌價損失的回沖大多數是在下半年，並且有利於毛利率的提升。第一季的毛利率也是今年的低點。

針對六吋廠出售案，若第二季賣出，旺宏就會認列出售利益，第三季賣掉就認列在當季。