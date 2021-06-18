中央流行疫情指揮中心日前祭出社區廣篩4大策略，其中1項是引進居家快篩，近期食藥署也核准了數款居家快篩試劑來台。藥師公會全聯會指出，雖然近期政府已壓低試劑價格，但降幅還不足，舉例來說羅氏的產品降價後仍比國外貴了5成，另有民代指Boson的試劑的5倍，未來可能導致「有錢人快篩、沒錢人快躲」的現象。

指揮中心近期擬開放藥局與其他通路販售新冠肺炎快篩試劑，透過鼓勵居家快篩找出潛在確診 者，儘速朝向「社區清零」的目標。藥師公會全聯會指出，政府先前曾出手壓低試劑價格，全聯會肯定這項舉動，但也提醒目前的降價幅度還不足夠，且現有的居家快篩配套措施遠遠不足。

藥師公會全聯會指出，以羅氏產品為例，國外零售價格約每劑200元內，換算成台灣五入盒裝至多1000元，等同台灣市場價降後，還是比國外貴了至少50％。而亦有民代指出，德國藥廠Boson生產的簡易試劑，在德國售價為100 元，國內報價卻來到500元。以上均可見，目前台灣試劑的價格仍然太高，很有可能導致居家快篩政策的美意大打折扣，出現「有錢人快篩、沒錢人快躲」的現象，造成低所得者有更高的染疫風險。

另外，藥師公會全聯會表示，目前政府僅公布了居家廣篩策略的流程圖，粗略說明居家採檢、社區／企業快篩、與就醫的時序關係，但許多政策配套並未明確。舉例來說，快篩試劑售予民眾後，該如何鼓勵或追蹤民眾回報 快篩結果，真正達到指揮中心所希望的「居家採檢陽性，須再進行社區快篩，再呈陽性後則需就醫」。

藥師公會全聯會於5月底向指揮中心建議，宜建立相相關通報及追蹤流程，減少偽陰性的風險，也並須儘 速規劃試劑使用衛教資訊與方法，建立負責任的廣篩策略，避免僅是 消極地販售試劑給民眾，同時也要顧及全民負擔能力，無須創造不必要的國難財市場。

藥師公會全聯會也呼籲全國藥師，在快篩試劑價格穩定之前，謹慎思量，不要讓服務民眾協同防疫的美意，落入大發國難財的污名化陷 阱。也提醒民眾，快篩試劑屬醫療器材，需經專業醫事人員指導後， 再行使用。