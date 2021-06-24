中華職棒各隊防疫有成，拚近期閉門復賽，防疫計劃書目前待中央疫情指揮中心審核。各隊賽前準備今天再傳好消息，味全龍隊一軍隊職員共 77 人今日進行新冠肺炎快篩檢測全數陰性，全隊將在天母分流練習，儲備戰力。

味全龍隊一軍隊職員共 77 人，今日進行新冠肺炎快篩檢測全數陰性。

味全龍隊表示，魏應充創辦人相當關心球團職員與球員的健康，三級警戒期間除請球團職員遠距上班，也提醒球隊落實防疫，並期望球隊能善盡社會責任，在閒暇之餘多思考這段時間可以如何發揮社會影響力、共同為防疫努力。

配合中職進行復賽準備，味全龍隊今天安排一軍選手、教練團及行政人員共 77人在天母棒球場 2 樓戶外區域進行快篩，採檢結果全數陰性。二軍及相關職員40 人則安排明天進行篩檢。

球員徐若熙說，一軍生涯首年就遇上停賽，將是職業生涯難忘的回憶，他很期待能盡快復賽、重新回到球場，為球迷再飆火球。

打擊教練張泰山說，檢驗醫師的動作很溫柔，只覺得鼻子癢癢的，但仍有不少球員做完眼眶泛淚。洋將們對於快篩則不陌生，因為搭飛機來台灣前都已經採檢過。