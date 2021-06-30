三重湯城園區內富邦媒momo 21日傳出有員工確診，22日全公司快篩，有4名現職員工及1名離職員工確診，公司70人居家隔離中；富邦媒momo今（30）日發出說明表示，21日確診同仁為電話服務中心人員，主要透過電話服務消費者，無與客戶接觸，公司於28日第二次快篩，結果全數為陰性。

富邦媒momo表示，於21日接獲通知，新北市電話服務中心人員經PCR核酸檢測為新冠肺炎確診個案，該同仁工作性質透過電話服務消費者，因此無與客戶接觸疑慮。momo內部防疫應變小組獲報後，立即進行辦公室全面除菌消毒作業。

富邦媒momo表示，針對確診員工工作位址所有同仁，公司立即安排醫事人員進行企業自主快篩，確診同仁目前皆已就醫進行妥善治療，相關活動軌跡及疫調作業將由主管機關協助調查。

富邦媒momo指出，同辦公區域被匡列相關同仁，經通報主管機關後，目前也由主管機關進行居家隔離管理中；其餘同仁全面進行14天自我健康監測。此外，公司於6月28日並進行第二次快篩，所幸結果全數為陰性。

富邦媒momo補充，公司於5月17日起升級防疫措施，進入辦公大樓除需量測體溫、辦公場所全程配戴口罩、會議改為線上視訊方式進行，關閉休憩用餐與健身公共區域使用等，內部同仁採分組、分流居家辦公

此外，進入公司上班同仁也進一步採取分層政策，不同樓層彼此不會互相有接觸，因此公司整體營運將不會受影響。