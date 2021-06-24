台北市政府提供先前已接種第一劑AZ疫苗且接種間隔已超過10週的民眾完成第二劑疫苗接種，及居住在台北市持有居留證之75歲以上外籍長者接種，24日法國籍的皮耶卓蘭先生到信義國中施打疫苗。（鄧博仁攝）

台北農產運銷公司爆發群聚感染，每天約有1萬人前往上班，引發民眾恐慌，台北市長柯文哲24日公布最新快篩結果，只有4人PCR陽性，沒有大家想像的可怕，北市的感染數已經在下降，北農情況不如外界認為的嚴重。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，北農從6月21日至24日快篩4933人，陽性15人、陽性率0.3％，但只有4人PCR陽性，快篩本來就不是百分之百準確，未來慢慢會直接改做PCR，特別是大規模篩檢，系統將再建構起來。

他強調，北農沒有大家想像的可怕，不到千分之一的確診，晚上看新聞都覺得奇怪，北市的感染數明明在下降，講得北農好像多嚴重。

柯文哲表示，昨天到衛福部討論疫調，除了居住地為主外，還要納入工作地，北農滿特別的，昨到疾管署討論重新設計疫調平台，每天系統會檢查一次身分證字號，把每個資料確認一次，把相同的身分證字號挑出來，將來疫調會更迅速、確實。