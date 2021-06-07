七大工業國集團（G7）財政部長上周六達成共識，將支持至少為15%的全球最低公司稅稅率，目前世界各地的此類稅率差距頗大，研究報告指出，非洲和南美洲國家的公司稅率高於歐洲和亞洲許多國家，另有專家表示，實施最低稅率可能給經濟帶來一些反效果。

G7財長就全球最低公司稅稅率達成協議，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，這將終結公司稅「競相逐底」的現況，並確保對美國和世界各地中產階級和勞動階級的公平性。

多年來，世界主要經濟體一直有意向臉書和谷歌等業務遍及許多司法管轄區的科技巨頭徵稅，但進展得並不順利。

許多跨國企業普遍的做法是無論營收來自何地，都在低稅負國家申報所得，例如那些軟體和專利等無形資產的收入，如此一來便不必在本國繳納較高的稅金。

G7達成的協議可望進一步推動全球稅制的變革，7月召開的二十國集團（G20）會議將進一步討論這項協議。

路透社報導，經濟合作暨發展組織（OECD）預估全球企業最終將額外支付的稅款約介於500億～800億美元，而全球最低公司稅將占其中的大部分。

根據華盛頓智庫Tax Foundation、經合組織和顧問公司KPMG提供的數據，整體而言，非洲和南美洲國家的企業稅稅率高於歐洲和亞洲許多國家。

數據顯示，許多低稅負的司法管轄區都是像保加利亞、列支敦士登（ Liechtenstein）這樣的小國。列支敦士登、愛爾蘭和賽普勒斯並列全球公司稅負最低的國家，其企業所得稅率都不到13%。

全球公司稅負最高的國家是位於莫三比克海峽北部的島國葛摩（Comoros），其企業所得稅率高達50%；其次是波多黎各的逼近40%。委內瑞拉和巴西為接近35%，法國逾30%。

此外，全球約有15個國家未徵收一般的企業所得稅，包括百慕達、開曼群島和英屬維京群島等島國，也就是眾所皆知的境外「避稅天堂」。這些國家受益於為跨國公司服務而創造出來的就業機會，例如法律和會計服務。而大公司為了在當地設立子公司所繳付的費用，也為這些避稅天堂帶來收益。

Tax Foundation全球項目部門副總裁Daniel Bunn表示，其實低稅負國家促進了在其他高稅負國家進行的投資。採用全球最低稅率將增加這些投資的成本，並可能給經濟帶來一點「後座力」。他表示，有關於如何採行最低稅率，以及企業收入的哪些部分需要課稅等方面仍有許多問題。他並表示，避稅天堂可能不會完全消失。

(時報資訊)