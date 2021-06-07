穩得(6761)送件申請上櫃；櫃檯買賣中心預計於110年6月10日審議華景電(6788)公司上櫃案。

穩得成立於68年6月，主要業務為EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務，董事長兼總經理為高治宏，目前股本為2.13億元，110年第1季合併營收為4.39億元，稅後盈餘為4443萬元，每股盈餘為2.08元。

華景電公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，推薦證券商係富邦證券、中信證券及國票證券，申請時資本額3億1595萬7000元；華景電公司109年合併營業收入為7億3018萬2000元，稅後盈餘為1億6001萬3000元，每股盈餘為5.03元；今年第1季合併營業收入為2億1974萬3000元，稅後盈餘為4885萬1000元，每股盈餘為1.53元。

(時報資訊)