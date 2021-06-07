「2020年中國連鎖百強」於6月7日公布，總銷售規模為人民幣（下同）2.4兆元，年減7.2％， 其中52家百強企業銷售年減15.4％。榜單由蘇寧易購、國美翰紅星美凱龍位列前三名。

新浪財經報導，因為新冠疫情於2020年對企業經營造成不利影響，且新會計準則的實施以及社區團購的快速擴張，成為百強企業銷售下降的影響因素。

榜單顯示，連鎖百強銷售規模佔社會消費品零售總額的6.1％，較2019年下降0.2個百分點。榜單自1997年協會有統計以來，整體銷售首次負增長，但企業2020年展店門市情況顯示，連鎖百強逆勢佈局的信心依然不減。

數據指出，共有三分之二的企業門市總數較2019年增加，百強企業的門市總數比年增8.2％，專業店、超市、便利商店企業門市數年增率分別為19.5％、8.5％和5.3％，百強企業新開購物中心數量也較2019年增長8.2％。

(工商 )