針對部分上市公司廠區近日發生COVID-19群聚事件，證交所已洽請相關上市公司，應全力配合疫情指揮中心有關外籍移工停工、隔離及檢疫；本國籍員工確診者進行疫調、匡列接觸者及依規進行隔離;其餘員工加強健康監控並協助確診者就醫安置及配合降載復工等緊急應變措施。

證交所表示，近來我國面對新冠肺炎疫情以來最嚴竣之考驗，中央流行疫情指揮中心於5月19日公布提升全國疫情警戒至第三級，政府和企業均紛紛採取緊急措施以為因應。

證交所提醒上市公司，疫情指揮中心已公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，上市公司應依疫情情境、評估風險及衝擊、制訂因應對策、建立應變組織或緊急聯繫網暨確認企業持續營運計畫可行性等五大架構，落實持續營運計畫。

此外，上市公司應採滾動式評估檢討原訂持續營運計畫內容，並確實遵循計畫內容，董事會或公司治理單位應與經營團隊進行更頻繁的溝通，積極協助企業檢視各項風險、必要之投入資源，制定相關應變措施，以瞭解疫情對公司營運計畫及各項營運的影響，以確保營運穩定發展。

去年起國內疫情全球蔓延，所有企業、政府、防疫團隊及全民在不同崗位上積極努力，始得良好防疫成果。面對此波疫情，證交所相信上市公司亦能積極應變並展現有以待之能力。

證交所表示，將持續督促上市公司落實資訊揭露，倘因新冠肺炎疫情對上市公司財務、業務有重大影響或有全部、部分停工等情事，即應依規發布重大訊息。

(工商 )