中南部連日大雨，空心菜、青江白菜等小葉菜類價格漲幅超過7成，預計菜價2周後才能逐漸回穩。新北市農業局表示，部分根莖瓜果類蔬菜如洋蔥、冬瓜，價格未受明顯影響，並且利於家庭貯藏，建議民眾於防疫期間可多加選購，省錢又營養。

農業局指出，連日大雨造成中南部葉菜類產量減少、品質不穩，以5月下旬與6月上旬的市場行情比較結果，菜價平均漲幅達24％，以茄子、油菜、小白菜漲幅超過7成，另外空心菜、青江白菜漲幅甚至超過1倍。

農業局指出，有部分根莖類和瓜果類蔬菜的價格未受此波豪雨影響。因應端午節前需求，果菜公司已加強產地供應以舒緩菜價上漲壓力，但預計此段期間菜價將維持漲幅，建議民眾購買葉菜類時，可以避開其他漲幅較大的品項，或選購根莖瓜果類蔬菜如洋蔥、冬瓜。

根莖類如洋蔥本身除了營養價值高，放在陰涼通風處即可長期貯藏。瓜果類例如冬瓜、南瓜水分含量多、熱量低和營養價值高，未切開的冬瓜貯藏於陰涼通風處可長達１個多月。切開後的冬瓜不要洗，以保鮮膜包裝，放在冰箱可保存數日。另外竹筍、芽菜類和玉米的價格也無明顯波動，要省荷包的民眾也可以挑選採買。

農業局長李玟表示，為因應疫情防疫，請民眾減少出門採買食材次數，並且1次就把1周的菜量買足。且為了避免蔬果營養流失及維持新鮮，建議民眾可選購耐貯藏的根莖瓜果類，好吃、營養又健康。