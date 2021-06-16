通膨疑慮再起，美國5月CPI及核心CPI分別年增5％及3.8％，創2008年8月及1992年以來最大增速，不過，根據最新美銀美林經理人6月調查報告顯示，高達72％經理人認為通膨僅為暫時，64％經理人認為未來12個月通膨仍將繼續走高，較上個月的調查減少19個百分點；經理人也持續轉進銀行、工業、原物料及科技產業。

對未來景氣展望，76％經理人預期未來12個月經濟成長與通膨將高於過去平均水準，較上月增加7個百分點，75％經理人預期，未來12個月全球經濟將更為強勁，48％經理人認為全球經濟進入中期循環，68％經理人則預期2024年之前將不會看到衰退。

在資產配置方面，61％經理人淨加碼股票，較上月增加7個百分點，9％經理人淨加碼現金，則為去年10月以來的最高比重，此外，隨著經濟持續復甦及有序重啟，經理人持續轉進銀行、工業、原物料及科技產業，轉出公用事業及必須消費品產業，銀行產業獲高達30％的淨加碼，蟬聯第三個月獲淨碼幅度最高。此外，科技業獲淨加碼幅度則由上月的11％大幅提升至本月的22％。