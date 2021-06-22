鮑爾：美經濟回溫 通膨壓力只是暫時 12:292021/06/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於22日（周二）出席美國會聽證會，他在預備的證詞中提到，美國經濟正在成長，但繼續面臨疫情威脅。鮑爾強調，近日升高的通膨壓力只是暫時，預期一段時間後會減緩。 儘管經濟自疫情復甦，但鮑爾表示，Fed在疫情威脅初期所投入的政策支持仍會持續，「疫苗廣泛接種以及前所未見的貨幣與財政政策，為經濟復甦提供強力的支持」。 鮑爾指出，疫情依舊是影響經濟前景的風險，例如疫苗接種速度趨緩和新的變種病毒出現，仍是存在的威脅。 本土確診數大降 微解封在即 美疫後通膨預期 房價上升 助漲行庫獲利 #鮑爾 #疫情 #通膨壓力 #暫時 #Fed 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中醫大醫師傳4茶飲 養生抗疫 04:102021/06/22 地方新聞 從半導體到運動褲都缺貨 全球供應鏈吃緊 恐延至明年 04:102021/06/22 全球財經 社評／放手讓民間洽購大陸疫苗 04:102021/06/22 焦點新聞 傳慈濟也擬申請授權採購500萬劑BNT 小英改口 7月打國產疫苗只是目標 04:102021/06/22 焦點要聞 楊照痛批 疫情中見民主體制敗壞程度 04:102021/06/22 政治要聞 美股大反彈 台股早盤大漲近200點 09:322021/06/22 財經 做好因應通膨準備 04:102021/06/22 時論廣場 台股早盤反彈漲逾百點 台積電開盤漲2元、聯發科跌16元 09:082021/06/22 財經 在岸人民幣 貶至一個半月新低 04:102021/06/22 全球財經 餐酒館才吹熄燈號 溫昇豪宣布：昇豪回來了 12:192021/06/22 娛樂 經濟信心急凍 買股熱情不減 04:102021/06/22 財經要聞 財經熱門新聞 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 航運浪間追價好怕 他說把這檔當指標 - 財經 外資走人 半導體雙雄變雙〝熊〞 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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