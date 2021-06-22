聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於22日（周二）出席美國會聽證會，他在預備的證詞中提到，美國經濟正在成長，但繼續面臨疫情威脅。鮑爾強調，近日升高的通膨壓力只是暫時，預期一段時間後會減緩。

儘管經濟自疫情復甦，但鮑爾表示，Fed在疫情威脅初期所投入的政策支持仍會持續，「疫苗廣泛接種以及前所未見的貨幣與財政政策，為經濟復甦提供強力的支持」。

鮑爾指出，疫情依舊是影響經濟前景的風險，例如疫苗接種速度趨緩和新的變種病毒出現，仍是存在的威脅。