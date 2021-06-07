婦聯會、婦聯社福基金會所在地「美齡樓」，遭行政院黨產會認定為不當財產，5月11日命令擁有產權的婦聯社福基金會，限期於公文送抵後30日內移轉「美齡樓」所有權為國有。消息一出，引發支持婦聯會的民眾不滿，今日赴黨產會前抗議，怒罵黨產會是「黑機關」、「土匪」，強行奪取民間財產。曾任新黨立委的謝啟大也到場聲援。

謝啟大曾任法官、立委，她表示，日前得知美齡樓將被收為國有的消息，感到不可思議，找了幾位支持者，一起在不妨礙防疫規定、不群聚原則下抗議發聲。現在是疫情最緊張的時候，黨產會卻趁此時要收走美齡樓，據她所知，目前婦聯會已提出停止執行申請命令，正等待法院裁定結果。

婦聯會在2018年被黨產會認定為國民黨附隨組織，名下385億元財產遭凍結，隔年又遭認定，其財產為不當所有，應轉為國有財產；今年5月11日，黨產會則再指出，婦聯會捐款給婦聯社福基金會，建造位於台北市林森南路19號的美齡樓。黨產會認為，婦聯社福基金會購置美齡樓的資金，均來自婦聯會財產，婦聯會資產既已被認定為不當黨產，「美齡樓」也是不當黨產。

婦聯會主委雷倩雖未到抗議現場，但她透過影片表示，婦聯會不是國民黨的附隨組織，如婦聯會的財產不是不當取得，那用這些財產興建的、作為公益使用的美齡樓，當然就不應該被黨產會收走。目前決戰場是台北行政高等法院的停止執行申請，期盼在6月10日前，高等法院可同意停止執行申請，未來更可互相拿出證據。很感謝有人願意到場聲援婦聯會，對現今正帶著律師群打仗的她來說很感動。

謝啟大表示，其實救國團、婦聯會都有各自名稱，是獨立法人，黨產會憑什麼認定其為國民黨附隨組織？先前黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，要沒收百億財產，婦聯會及基金會已提出行政訴松，法院也下裁定，在定讞以前不允許動用，訴訟還在進行中，黨產會怎麼可以如此，太無法無天。

(中時 )