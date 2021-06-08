高爾夫球具廠復盛應用(6670)2020年12月取得正式認列持股85%的Minson營收，今年5月營收登上20億元，為20.23億元，創歷年同期新高，月增3.88%，年增1.38倍，前5月營收為97.98億元，年增83.2%。

復盛第2季在工作天數恢復正常，產業又進入旺季，高爾夫業務訂單維持滿載水準，法人樂觀看待營收及獲利都將繳出季增的好成績。展望2021年全年度營運，復盛在高爾夫球主要客戶在訂單持續回溫，產能重返正常水準，再加上Minson正式併入營運，復盛全年度年營運將恢復成長趨勢。

復盛應用擴大精密航太零組件生產，將向南科申請租用土地興建廠房，規畫將在2023年起分期投產，預估新廠完工後，航太零組件事業占營收比重將提升到1~2成，將成為未來營運新的成長動能。復盛應用2020 年航太零組件約占3~4%的營收，估未來南科路竹新廠完工之後，營收比重將提升到1~2成。

(時報資訊)