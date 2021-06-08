蘋果公司召開2021年年度軟體盛會「全球開發者大會」（WWDC），在發表主題演講後，蘋果為 iPhone、Mac、iPad、Watch和Apple TV等主要產品發布一系列軟體更新，但未發表任何新的硬體產品。

蘋果發表iPhone手機的新作業系統iOS 15、iPad新作業系統iPadOS 15、蘋果錶作業系統watchOS 8，以及Mac電腦新作業系統MacOS Monterey，此外，蘋果亦展出蘋果地圖（Apple Maps）的重大變革、推出隱私更新條款，並推出新的iCloud+服務。

蘋果周一將向軟體開發人員提供Beta版本，並自7月起開放一般大眾測試，而最終版本將於今年秋季發布。

iOS 15的主要新功能包括增進FaceTime功能，如3D音訊、背景模糊的人像模式，以及能同時與多人通話的網格視圖（grid view）。Windows和Android平台也能透過瀏覽器支援FaceTime通話，這是FaceTime首次獲得跨平台支援。

在強化iPhone相機功能方面，蘋果推出名為Live Text的新功能，可以自動辨識和掃描照片中的文字。新的機器學習功能能辨識相片中的元素，例如照相的地點，或場景中是否有寵物。

蘋果也將進一步更新「錢包」（Wallet）應用程式的功能，可以納入公司識別證，也可以加入具有智慧家庭功能的飯店和房屋鑰匙。

在美國，iOS 15作業系統還可以將駕照等身份證別證件掃描進「錢包」裡。蘋果表示，這項功能目前僅獲得某些州支援，美國運輸安全管理局部（TSA）將接受這項憑證。

大會的其他重點還包括蘋果宣布App Store每周訪客達6億人次。此外，蘋果發布的其中一項最受注目的新技術可以讓開發人員將2D圖像轉換為3D模式。

新版電腦作業系統MacOS Monterey的新功能包括可以與iPad平板電腦共享滑鼠和鍵盤，這表示滑鼠游標可以在iPad和Mac筆電或桌機之間來回移動，將iPad變成第二個螢幕。這個名為「Universal Control」的功能也能在Mac電腦之間運作。

蘋果推出新的網路隱私服務iCloud+，其中最重要的功能為「Private Relay」，透過兩個獨立的伺服器傳輸網路流量，以遮蔽誰正在使用網路，以及他們正在瀏覽的內容，就像VPN一樣。

蘋果並推出新的隱私強化功能，將在郵件應用程式中推出攔截追蹤功能，有助於隱藏用戶的IP位置和地點，並防止發送者看到收件人是否、以及何時打開電子郵件。此外，新功能還將對Safari瀏覽器中的追蹤器隱藏IP位置。

(時報資訊)