國內近日疫情嚴峻，確診人數居高不下，中央指揮中心也呼籲民眾在即將到來的端午連假盡量避免返鄉或外出，防止疫情擴散。面對只能在家過節的非常時期，用視訊聯繫親友線上相聚，則是一個可兼顧安全與歡慶的好選擇！Zoom 在此分享內建功能的創意玩法，讓線上歡聚大幅增加樂趣。

端午假期就用 Zoom 跟上團康遊戲「支援前線」的熱潮吧！透過 Zoom，各個玩家將輪流設定任務，並由最快完成任務且在鏡頭前展示的玩家獲勝。玩家可以點進 Zoom 視窗右上角的「畫廊檢視」，一次見到所有玩家，讓勝負更容易判斷。「畫廊檢視」在電腦中能夠同時出現 49 人的畫面，因此玩家再多也無須擔心。另外，Zoom 近期針對 iPad Pro 最新機型推出的「人物居中」功能，則可利用前置鏡頭與 AI 運算的方式追蹤使用者動態，因此玩家們可以放心玩樂也不須擔心出鏡，可以自由移動至任何位置執行任務，讓遊戲更加刺激好玩。

Zoom提供三大玩法讓線上聚會動起來！（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

利用攝影棚等級的妝髮特效舉辦雲端化裝派對吧！這個功能可以讓你加上客製化的眉毛、臉部毛髮和嘴唇顏色，什麼道具都不需要準備，就能隨心所欲變成你心目中的角色。此功能可以通過點擊 Zoom 視訊畫面中的選單，選擇 「挑選濾鏡」，接著點擊在彈出視窗右下角的 「攝影棚特效 (Studio Effect) 」按鈕來使用此功能。這些特效不會跟隨著你出現在下一個會議中，但如果你想要保存你獨一無二的特效到下一次的會議，只需勾選「應用於未來所有會議」即可。

Michelle Obama and Jimmy Crash Random Zoom Meetings | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

擔心隔著螢幕沒辦法恣意表達心情與想法嗎？Zoom 升級版的表情符號庫讓你在與親友歡慶端午的同時可以利用如愛心、驚訝或歡呼的表情符號，讓線上相聚氣氛熱絡不冷場！只要點擊回應的按鈕就有各種表情符號供你選擇！此外，你還可以使用貼圖功能來添加有趣和搞笑的濾鏡，改變你在視訊中的容貌，例如兔耳朵、帽子，還有更多等著你去探索！像 Snap Camera 這樣的第三方整合服務為你在濾鏡使用上帶來更多有趣的選項。使用步驟：（請注意此步驟將根據使用的應用程式而略為不同)

1. 按照說明下載和安裝第三方軟體，並確保你也具有最新版本的 Zoom 桌面版。 （請注意，通過安裝第三方軟體，須同意第三方條款）

2. 在 Zoom 點擊螢幕右上角的個人資料圖片，然後選擇「設定」

3. 點選左方的「影片」

4. 於相機下方，點選下拉式選單並選取第三方軟體做為相機