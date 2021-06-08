大陸豬肉價格崩跌，目前全國的豬肉價格下降到了大約每公斤16元（人民幣，下同），相比起今年初最高賣到一公斤36元的時候可謂是大幅跳水，價格腰斬。

據新希望、金新農等幾家上市豬企的5月銷售量，銷售均價以及銷售收入這幾項資料，均呈現較4月下降超過12個百分點的態勢，受市場行情影響嚴重。

在A股市場，上市豬企的股價同樣集體發綠，6月7號新希望收盤價14.70元，下跌2.13％，相比去年9約初高點的時候已經大跌65％，市值蒸發超過1200億。

這波寒冬就連被稱為「豬茅」的牧原股份也難以抵擋。就在兩個月前，牧原的第一大股東秦英林才剛剛憑藉335億美元的身家成為河南首富並登上富比世富豪榜。2月的時候牧原股份一度飆漲至每股131元的高點，而至今，牧原股份的股價也較高點下挫51％，市值蒸發超過1535億，秦英林、錢瑛夫婦的財富也相比高點減少了800多億。

業內人士分析稱此次生豬價格連續走低乃至出現腰斬，問題還是在於短期供應量提高和和反應平平的需求端之間的錯配，而且持續的低迷還會促使更多養殖戶開始恐慌性拋售。

(旺報 )