為提升網上交易量，台灣經貿網去年推出優選商店「Taiwantrade Select」標章，每3個月評選一次。今年3-5月優勝名單由久奈司體育、東方開發、城貿、睿嘉生科及福泉旺5家公司獲選為優勝廠商，將有台灣經貿網專屬行銷管道與Google ads輔導獎勵。

「Taiwantrade Select」標章是針對企業商店搜尋力、擴散力、人氣力、銷售力及商機力，進行質量分析與排名，每3個月評選一次。

貿協表示，標章自去年開辦以來，累計14家廠商獲此殊榮，平均每家台灣經貿網企業網流量提升5成，累計逾4.4萬美元線上小額樣品採購，買主採購商機逾426則。

標章主要輔導商品電商化，協助廠商運用電商平臺及數位科技拓銷，提升數位競爭力，進入跨境電商領域，也同時提供買主良好的線上交易體驗。

目前台灣經貿網會員享有各項資源，如：跨境運費補助、產品拍攝、優化商品文案、而且還與國際知名電商平臺Amazon、eBay及Rakuten合作輔導國內業者發展跨境電商，會員進駐可享優惠與增加曝光等實質幫助。

(中時 )