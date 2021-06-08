自行車LED車燈及PCB兩大事業齊揚，邑昇(5291)5月合併營收1.53億元，年增62.15%，連3個月創下上櫃以來新高，由於電子產業景氣持續回溫，邑昇預估，整體營運可望優於去年。

受惠居家辦公帶動網通與宅經濟需求，推升PCB事業營收走揚，加上既有LED自行車燈訂單穩定挹注，邑昇5月合併營收1.53億元，連續3個月創下上櫃以來新高，累計前5月合併營收6.11億元，年增32.35%。

就兩大事業來看，歐美等國家因疫苗施打率提升，各大城市陸續開放解封，而去年因疫情帶動的戶外運動需求並未因此衰退，市場規模反而持續擴大，邑昇自有自行車燈品牌「DOSUN」訂單能見度直達年底；至於電動自行車e-bike已進入第2批量產，現階段目標仍以台灣市場為主，並積極開發歐美e-bike市場布局，希望第4季有新客戶開始貢獻挹注，並持續投入改款研發量能，以期未來前進歐美更有競爭力。

在PCB部分，邑昇表示，PCB供應鏈經過一年的去庫存，拉貨動能在今年農曆年後明顯提升，包括工控、工業電腦、醫療、車用等領域復甦力道強勁，此外，近期台灣疫情升溫，居家辦公與遠距教學需求倍增，宅經濟需求二次起飛，網通需求擴張，帶動PCB事業本月營收有顯著成長，第3季目前產能已規劃滿載生產配合客戶拉貨。

(時報資訊)