路透社彙整的統計資料顯示，美國今天跨越暗黑里程碑，累計60萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故。

美國總統拜登先前訂下目標，要在7月4日國慶假期前讓美國70%成年人至少施打第1劑疫苗，完全接種人數達到1.6億人，然而近來疫苗施打率下滑，使得拜登政府所設目標面臨不小的挑戰。

美國是推動疫苗接種較成功的國家之一，對於減緩境內COVID-19病亡人數累積速度，確實有重大影響。

美國累計死亡人數從50萬增加到60萬花了113天，是自疫情爆發以來，增長速度第2慢的10萬起死亡病例。相較之下，從40萬增至50萬只花了短短35天。

拜登在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）會議期間表示：「我的心與那些失去摯愛的人同在…我們還得更加努力對抗病毒，現在不是鬆弛警戒的時候。」拜登敦促民眾儘快接種疫苗。

根據路透社統計，美國7天平均死亡人數自1月高峰下滑近90%。5月通報1萬8587人染疫病歿，比1月少了約81%。

疫情重災區近幾個月來雖已轉至巴西和印度等地，但就死亡人數而言，美國仍是受創最嚴重的國家。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），境內目前有1億6600萬成人至少施打1劑疫苗，但疫苗接種率已從4月中旬高峰明顯降了下來。