即將與美國總統拜登會晤的俄羅斯總統普丁接受美媒專訪時表示，俄羅斯與中國建立戰略合作伙伴關係，中國不是俄羅斯的威脅。中國將有4艘航母，一艘保養、一艘戰鬥值班、一艘維修，沒有多餘的。至於兩岸軍事衝突，這不是當前世界現實的問題，這事根本還沒發生。

據《衛星通訊社》、《多維新聞網》報導，克里姆林宮網站公布了普丁接受美國全國廣播公司（NBC）專訪內容，中普丁多次被問到涉及中國的問題。在被問到中國建造第4艘航母問題時，普丁答道：「在過去幾十年裡，俄羅斯和中國建立了戰略合作伙伴關係，這在兩國的歷史上是史無前例的，兩國在所有領域都有著非常高的水準的信任與合作，包括政治、經濟、技術與軍事等領域。我們不認為中國是我們的威脅，中國是一個友好的國家，它沒有像美國那樣宣佈我們為敵人。」

普丁說，中國將擁有4艘航母，但美國航母更多。為什麼要擔心中國航母？我們與中國有一條很長的陸地邊界，中國航母不會越過我們的陸地邊界。中國4艘航母之中，一艘需要保養，一艘需要戰鬥值班，一艘需要維修，對中國來說沒有什麼多餘的。

對於北京可能用軍事手段解決台灣問題，普丁回應稱，這是還沒有發生的事，因此也是一個不值得談論的問題。多年來，中國一直在發展與台灣的關係，中國與台灣對於局勢有不同的評估，美國也有不同的評估。（圖／路透）

NBC記者接著詢問普丁：解放軍對台灣採取軍事行動，俄羅斯將如何回應？普丁以感到驚訝的語氣反問：「什麼？你知道中國通過軍事手段解決台灣問題計畫？我都不知道有這些事。」「談政治問題不能用假設語氣，政治上沒有『可能』和『將可能』，我不能對任何不是當前現實的事情發表評論。」

他接著說，中方是否要用軍事手段解決台灣問題？這是還沒有發生的事，因此也是個不值得談論的問題。多年來，中國一直在發展與台灣的關係，中國與台灣對於局勢有不同的評估，美國也有不同的評估。但幸運的是，還沒有發生軍事衝突。