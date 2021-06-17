近日出訪歐洲的澳洲總理莫里森昨天在巴黎與法國總統馬克宏會談；莫里森隨後向記者表示，歐洲多國領袖「日益意識到」中國介入印度太平洋地區所造成的影響。

莫里森（Scott Morrison）出訪歐洲，除了出席在英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，也趁便和美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相強生（Boris Johnson）會談。莫里森隨後前往法國巴黎，於16日與馬克宏（Emmanuel Macron）會談。

新聞網站News.com.au昨天報導，莫里森在與馬克宏會面後向記者表示，歐洲多國領袖已「日益意識到」中國是具有戰略野心地介入印太地區，而且中國的行為已影響到經濟活動；對此，歐洲多國領袖展現出「熱切意願」的關注態度，表示要支持澳洲及其盟友。

莫里森提到，剛剛於11日至13日舉行的G7峰會，會中談及中國介入印太地區的戰略野心問題。

莫里森說：「這次行程是一個連結各國的好機會，讓大家都了解到印太地區所面對的桃戰。」

莫里森說，各國領袖並不只關注中國軍事威脅而已；「各國政府不只在戰略上考量與評估，還包括經濟面及企業界的估量」。

另外，根據News.com.au、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）等媒體昨天報導，馬克宏15日傍晚迎接莫里森到訪時說：「你們（澳洲）是處於地區緊張、威脅、有時候還被恐嚇的前線；我要在這裡重申，我們（法國）和你們站在同一陣線。」

馬克宏說，法國致力維護印太地區平衡；而法國的印太戰略重心在於法國與澳洲的夥伴關係。

馬克宏說：「為展示友誼和團結，我們也在G7峰會提到，我們嚴正反對任何公然違反國際法、向澳洲施加的經濟脅迫措施。」

雖然馬克宏未明說哪些國家公然違反國際法、施加經濟脅迫作為；但News.com.au、雪梨晨驅報及世紀報等媒體均在報導中表示，馬克宏指的是中國。