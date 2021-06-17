馬義程在老師鼓舞下參賽，一舉拿下金賞，他自己感到既意外又開心；也盼能慢慢建立自己獨特的創作風格。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

除了馬義程「王朝守護神伊佛利特」在本周勇奪金賞，3月底時大三的余宥蓁就以插畫「俯視佳節的喜悅」贏得「ART street」徵稿賽事金賞。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

馬義程在老師鼓舞下參賽，一舉拿下金賞，他自己感到既意外又開心；也盼能慢慢建立自己獨特的創作風格。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學多媒體數位內容學位學程二年級馬義程，以電腦繪圖創作插畫「王朝守護神伊佛利特」，榮獲日本設計網站ART street主辦的「怪物─怪獸」主題插畫比賽金賞，拿下日幣5萬元獎金，這已是大葉多媒體學程學生二度拿下金賞大獎。

指導老師黃懷德指，ART street網站去年3月舉辦「怪物─怪獸」主題插畫競賽，參賽資格不限國家、年齡，總計有3875件作品參賽。日前在3月底時，三年級學生余宥蓁就以插畫「俯視佳節的喜悅」贏得金賞；這次馬義程的作品，不論角色、場景的設計都很細膩，整體構圖佳，還有光影所營造出的氛圍，更是受評審青睞的原因。

馬義程表示，作品最初靈感發想來自《山海經》裡面的九頭鳳，原本他畫了九顆鷹頭，與老師討論後，改採象徵手法，只以一顆鷹頭代表，其它八顆頭分別在盔甲和坐騎上。

他說，黃懷德老師不只是教他電腦繪圖技巧，也鼓勵他建立繪畫風格，在老師的鼓舞下，許久沒參加比賽的他，才鼓起勇氣參加ART street網站的主題插畫徵稿比賽，沒想到能拿下金賞，很意外、也很開心。

馬義程指出，作品先運用單一顏色塗滿造型塊面，接著再以幾何圖形堆疊，過程中自由發想，讓創意、風格不斷延伸，最後經仔細研究許多圖片資料的細部造型後才完成。

而作品名稱，則來自室友提到阿拉伯伊斯蘭教的火精靈「伊佛利特」，馬義程說，自己很喜歡這個概念，加上作品描繪的背景都是斷壁殘垣，畫面就像一名帝國將軍試圖力挽狂瀾、拯救將傾圮的王國，因此將作品取名為「王朝守護神伊佛利特」。