美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於上周召開，利率點陣圖顯示2023年有可能升息兩次，比原先預期提前，導致黃金創去年3月以來單周最大跌幅，美元指數攀高，新興市場面臨資金淨流出。

上周新興亞股資金淨流出19.4億美元，外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、泰國，金額分別為9億美元、5.9億美元、2.4億美元，台股流出金額為近5周來最高。越南為唯一逆勢吸金0.1億美元的市場，也是上周表現最強勢的，周漲幅達1.9%。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，聯準會正逐步著力使貨幣正常化，但即使升息，市場資金仍相當充裕，屆時利率轉向雖難避免短期震盪，但長期股市展望仍相對樂觀。

產業方面，張圭慧相對看好半導體族群，她表示雖然短期受疫情干擾，但檢視半導體產業近日公布的營收，不僅大致符合市場預期，甚至略優於預期，不少個股皆有雙位數的年成長率。半導體上游IC設計目前市場需求強勁，面對供應鏈短缺，一線的IC設計公司相對擁有掌握產能的優勢。半導體中下游的晶圓代工、封測等產能亦相當緊俏，後續的營收推升動力來自更多新興應用及漲價效應。