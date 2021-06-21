6月20日上海自貿區臨港新片區第2季建設工程集中開工，其中12個專案總建築面積160萬平方公尺，總投資224億元（人民幣，下同），包括200公尺高的超高層雙子塔樓「中銀金融中心」，該項目建成後將作為金融總部辦公為主體的大型城市綜合體，成為臨港新片區城市新地標。

根據上觀新聞報導，「中銀金融中心」項目位於滴水湖西島、臨港新片區金融總部聚集和金融業務創新核心區，占地11萬888.6平方公尺，總建築面積28萬5761.37平方公尺。

整體預計規畫分為地上建築面積18萬5761.7平方公尺，包含2棟地上39層、200公尺高的超高層雙子塔樓，並設2層整體地下室，地下建築面積10萬平方公尺。

此外，12個專案還包含如「信息飛魚」全球數位經濟創新島數據中心、世界頂尖科學家成果轉化中心等。其中像是「信息飛魚」全球數位經濟創新島數據中心專案，也位於臨港新片區國際創新協同區D0101地塊，計畫總投資約50億元。

該專案將通過建構智慧計算和數據流通的核心樞紐，打造「跨境數據海關」與「國際數據進出口貿易展示中心」。