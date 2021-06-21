澳洲當局為避免已遭遇重重阻礙的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種行動遭到進一步耽誤，總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，全國各州地區很快將得到更多疫苗。

路透社報導，由於阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可能引發血栓的顧慮，澳洲上週宣布政策轉變，建議這款疫苗僅供60歲以上民眾施打後，各州已持續要求提高疫苗供給，造成疫苗接種工作陷入混亂。

莫里森今天向澳洲雪梨商業廣播電台2GB表示，各地都將獲得額外疫苗，「等7月額外的輝瑞（Pfizer）疫苗出來後，疫苗數量將再度提高」。但是，他並未明確說明各州將獲得的疫苗數量。

由於國際疫苗供給不穩，澳洲全國疫苗接種計畫未達幾項初始目標，同時，澳洲當局改變對AZ疫苗的醫療建議，更進一步拖累原已遲緩的接種計畫。

澳洲2000萬名成年人口中，僅4%已完整接種疫苗，超過25%成人已接種至少1劑疫苗。

為了加速推動疫苗接種，聯邦政府計劃於6月分配約230萬劑輝瑞疫苗至各州地區，並期盼到7月能增至340萬劑。

澳洲必須仰賴海外出貨來取得輝瑞疫苗，AZ疫苗則是在當地生產。