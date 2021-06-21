著眼銀色浪潮長照大趨勢，全台首檔結合長照醫療與REITs的基金-日盛長照產業收益不動產證券化基金，將於23日開募。日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，根據統計，未來40年美國75至84歲及85歲以上銀髮族成長率將超越百分之百、達到+120%及+188%，老年化已成既定事實。進一步分析美國老年人口支出，近半數將花費在居住及醫療上。

日盛投信表示，三點利多將支撐醫療保健REITs於2021年表現。

一、趨勢機會：隨著戰後嬰兒潮世代變老，至2030年，預估美國每天將增加10000個65歲以上老人，老了以後最花錢的就是住的問題和醫療相關支出，醫療保健REITs兼顧這二項高齡者需求，是最具結構性機會的REITs，在銀色商機中受惠大。

二、滿足收益：全球進入低利時代，債券收益無法滿足投資人，醫療保健REITs收益相對較高，股息收益較穩定，對抗通膨能力佳，許多投資人會利用REITs收息的特性來做為生活中固定現金流的收入。

三、長期成長：以過去一個完整的經濟上升周期(金融海嘯後至新冠疫情爆發前)來看，醫療保健REITs指數報酬率達353.2%，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7%。隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健REITs成長力道看好。

相對於標普500指數已漲破2020新冠疫情前高點超過30%，REITs的補漲行情還是進行式，以醫療保健REITs來看，目前離2020年高點還有20%的空間，評價相對便宜！