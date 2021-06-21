近日施打疫苗的副作用新聞頻傳，東森集團日前於北中南三處設立篩檢站，全員分流、分批進行PCR檢測後，東森集團總裁王令麟今再度宣布，決定替全體員工投保「疫苗險」，有了保險保障後，員工能安心施打疫苗，給予員工和員工家人最大的保障和支持。

東森保代總經理李致琳表示，集團員工疫苗險由東森集團承擔全部費用，保險已經生效，投保方案為安達產險的疫苗險，保障內容為一般住院日額每日3000元、住院慰問金(需連續住院5日以上)2萬元、加護病房住院金3萬元以及喪葬費用保險金30萬元，且每次施打疫苗後的不良反應保障期間高達90日。

東森集團表示，全體員工做PCR和投保疫苗險的目的，是為了員工健康，企業安全，更是為了社會安全，在疫情升溫初始，集團便已採取嚴格防疫措施，所有員工實施居家辦公、分流上下班、暫停訪客約訪等防疫措施，居家辦公員工比例約佔3分之1。