泰國政府評估曼谷疫情在可控制範圍內，今天再度進一步放寬公共和商業場所防疫規定。餐廳可延長營業時間並提高內用人數，戶外運動場、游泳池、教育場所及圖書館都可以開放。

泰國從4月初爆發第3波疫情，且情勢比前兩波更嚴峻，疫情多集中在曼谷大都會區。曼谷市政府從4月26日關閉31類的商業和公共場所，這31類場所包括電影院、公園、按摩店、健身房、博物館、會展中心、遊樂園等。

防疫措施實施近2個月後，泰國政府評估曼谷疫情在可控制範圍內，6月14日開放博物館、公園、美容診所、刺青店和美甲沙龍及按摩店營業，不過按摩只限於腳部按摩。

曼谷市政府昨天公告，今天再度開放多個公共和商業場所，包括游泳池、水上運動場所、教育場所、藝術中心、圖書館等，而戶外運動場所可以開放，並進行無觀眾比賽。

餐廳原先只能營業到晚間9時，內用只能維持原先座位數的25%，今天放寬讓餐廳可以營業到晚間11時，室內餐廳座位數可以有原先座位數的50%，戶外餐廳則可以恢復到原先的座位數；便利商店和超市可以恢復到24小時營業。

任何可能造成傳播疫情風險的活動例如會議、研討會、宴會、電影或節目拍攝、宗教活動等，參與人數不能超過50人，如果參與人數超過50人則必須向政府提交活動計畫和防疫措施，並在活動前取得許可。

泰國今天通報新增3175個案例，累計達到22萬1306 個案例，其中1658人死亡，18萬5789人康復出院，3萬3859人住院治療中。（編輯：陳惠珍）1100621