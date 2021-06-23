韓國金融科技新創公司Viva Republica在23日表示已完成4600億韓元（約4.1億美元）籌資案，讓公司估值達72億美元，是一年前的逾兩倍，成全球最有價值金融科技新創公司之一。

參與籌資案的投資人包括Alkeon資本管理、創投Altos Ventures和投資公司Greyhound。

韓國金融服務平台Toss是Viva Republica經營的多用途app，提供轉帳、貸款、股票買賣和查閱信用評分等服務。Toss證券有350萬個帳戶並準備成立銀行。

Viva Republica估值能一年內翻倍，是因為全球大型創投業已開始注意到韓國科技公司的成長潛力。

Viva Republica執行長李承健（Lee Seung-gun音譯）說，那些創投公司正克服過去對規模相對小的市場發展機會的疑慮。因為按照用戶數量與營收等計算，這些市場的發展性無與倫比，讓商機和市場規模相當大。

他強調像韓國等市場擁有城市人口密集，和廣泛使用智慧手機等有利新創公司成長的條件。

他透露有意在美國上市。其公司發言人說最快可能在2023年上市，計劃明年上半年再辦理新一輪籌資案。

資訊供應商Preqin指去年韓國新創公司的籌資案逾800件，共籌資51億美元。今年初迄6月11日止累計籌資24億美元。