韓國三星電子25日宣布，將與當地衛生部門合作，從7月底開始將為自家員工接種新冠疫苗。

在三星韓國工廠內從18到59歲員工，以及協力廠派駐三星的工作人員，皆可接種新冠疫苗。目前訂於7月27日起，在三星內部診所開始接種莫德納（Moderna）疫苗。

同時，集團子公司三星顯示（Samsung Display）也宣布，將在7月幫自家員工接種疫苗。

至於韓國其它集團，包括SK海力士與LG顯示（LG Display）等，也正考慮這種自家員工接種計劃。韓國政府曾指出，各公司行號可以在8月左右，用公司內部醫療單位幫自家員工打新冠疫苗。

7月份，韓國政府計畫將放寬社交限制規範，不過25日卻傳出，因少數零星群聚感染，韓國社會已連續3天，新染疫者數都在600位以上降不下來。根據官方統計，韓國總染疫數近15.4萬人，疫歿者約2000位，新冠死亡率為1.31%。